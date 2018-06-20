Profesörün skandal tweetine ilişkin üniversiteden açıklama geldi

Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter üzerinden bir kadını hedef alarak kullandığı skandal ifadeler sonrası üniversiteden açıklama geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter üzerinde bir kullanıcıya yazdığı mesaj, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir" denildi.