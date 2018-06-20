AKP'li öğretim üyesinden skandal paylaşım

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, sosyal medya üzerinden AKP'yi eleştiren kadınları hedef aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, sosyal medya üzerinden attığı mesaj sonrası büyük tepki çekti.

Suna Varol isimli Twitter hesabını hedef alan Özdemir, "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" ifadelerini kullandı.

Özdemir, gelen yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.