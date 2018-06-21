Patates 6 lira oldu, Binali Yıldırım 'Millet ne film döndüğünün farkında' dedi

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış yurttaşları isyan ettirirken, Başbakan Binali Yıldırım, 'Tamamen spekülasyon. Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışa yurttaşlar isyan ederken, konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Zaman zaman sebzelerde meyvelerde gıdalar üzerinden siyaset yapıldığı oluyor. Çok aymaz şekilde soğan kuru dolar kurunu geçti şeklinde. Olay çok mevzi bir olay. Soğanın çok yetiştiği yerlerde afetlerden rekoltede düşme var. Ürün daha çıkmadan fiyatlar yükselecek söylentisi yapılıyor fiyatlar yükseliyor. Tamamen spekülasyon. Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız. Patates 19 Haziran'da 2,5 lira, soğan 4 lira... Bir gün sonra nasıl artıyor fiyatı. Mantıklı bir izahı yok. Millet ne film döndüğünün farkında" dedi.