Oruç Reis'e koruma gemisi aranıyor

2017'de 400 milyon liraya yaptırılan Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alımı ihalesinin ilanı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Koruma gemisi aranmasına bakılırsa Oruç Reis suları giderek ısınan Akdeniz'de petrol arayacak.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) “Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alımı” ihale ilanı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda koruma işinin “Oruç Reis Araştırma Gemisinin bulunduğu her yerde” yapılması ve sözleşmenin imzalanmasından başlamak üzere 730 takvim günü sürmesi öngörülüyor.

İhale ilanına bakılırsa Oruç Reis, suları giderek ısınan Akdeniz’de petrol arayacak.

İlanda geminin korunması ihalesine katılmak isteyen yüklenicilerden, başvurularına iş deneyimini gösteren belgeler eklemesi isteniyor.

Geminin kimlerden, ne tür tehlikelere karşı korunacağı; ihale konusunun bir başka ülkenin saldırısını kapsayıp kapsamadığı, kapsıyorsa eğer, hangi güç ve yetkisiyle gerçekleştireceği, silah kullanma yetkisi verilip verilmeyeceği, verilmişse yasal dayanağı gibi bilgiler ilanda yer almıyor.

Oruç Reis Araştırma Gemisi 2017 yılında 400 milyon liraya yaptırılmıştı. O tarihte Enerji Bakanı olan Berat Albayrak, “agresif biçimde” petrol arama faaliyetine girişileceğini belirtmiş ancak Mayıs 2019'a dek hiç ses çıkmamıştı.

Geminin sahibi olan MTA’nın 13 Mayıs 2019 günü “Oruç Reis Araştırma Gemisinin İşletilmesi” konulu, 15 Mayıs 2019 günü de “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitim Hizmeti Alımı” ihaleleri yayımlanmıştı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 8 Haziran 2019 günü TPAO’na Marmara Denizi'nde 136 bin; BOTAŞ ile birlikte 8 bin 442 olmak üzere toplam 144 bin hektar alanda petrol arama izni vermişti. Bunun haberi sol haberde; “Oruç Reise iş bulundu” sözleriyle haberleştirilmişti.

