Marmara denizinde petrol arama ruhsatları

TPAO Marmara denizinde 136 bin hektar alanda tek başına, 8.442 hektar alanda ise BOTAŞ ile %50’şer hisselerle petrol arayacak. Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararlarla toplam 703 bin hektar yüzölçümlü alanda 23 petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazete'de bugün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, toplam 703 bin hektar yüzölçümlü alanda 23 petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin kararları yayımlandı.

TPAO Marmara denizinde 136 bin hektar alanda tek başına, 8.442 hektar alanda ise BOTAŞ ile %50’şer hisselerle petrol arayacak.

TPAO ile BOTAŞ, Aralık 2017’de Varlık Fonuna devredilmişti.

BOTAŞ’ın açılımı “Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.” taşımacılık işiyle uğraşıyor. Bugüne değin hiç arama faaliyetinde bulunmadı. Kuruluş amacı taşımacılık olan bir şirkete üstelik uzmanlığının dışında arama ruhsatı verilmesinin nedenini tahmin etmek zor.

Marmara Denizinin bir iç deniz olduğu unutuluyor. Bölge betonlaşma, maden arama, işletme ve sanayi kuruluşlarının tasallutu altında bırakıldı. Verilen petrol arama izinleri, hiç kuşkusuz doğanın katledilmesi sürecine ivme kazandıracak.

ORUŞ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNE İŞ BULUNDU

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi 2017 yılında 400 milyon liraya yaptırılmıştı. O tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak geminin hazır olduğunu, 2017 yılı bitmeden “denizlerde agresif bir şekilde” petrol aramaya başlayacaklarını söylemişti.

Bu sözlerin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına karşın hiç ses çıkmamıştı. Nedeni 13 ve 15 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan iki ihale sonucunda ortaya çıktı: işletecek adamları yokmuş.

Geminin sahibi olan MTA’nın 13 Mayıs 2019 günü “Oruç Reis Araştırma Gemisinin İşletilmesi” konulu, 15 Mayıs 2019 günü de “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitim Hizmeti Alımı” ihaleleri yayımlandı.

AKP İhalelerinin, en uygun koşulların/fiyatın sağlanması amacıyla yapılmadığını, göstermelik olduğunu biliyoruz. Gemi hazır, personel de yetiştiriliyor, bakalım meyvelerini toplamak kime kısmet olacak?

Aşağıdaki çizelgede petrol arama ruhsatlarının verildiği alanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır: