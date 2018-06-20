Ölülere seçmen kağıdı: 19 yıl önce ölen bebeğe seçmen kağıdı geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yıl önce doğumundan 70 gün sonra yaşamını yitiren Berrin Bilen’e seçmen kağıdı gönderildiği ortaya çıktı. Bilen’e seçmen kağıdının yanı sıra AKP Gençlik Kolları’ndan da seçime dair mektup gönderildi. Muhtar, başka ölülere de seçmen kağıdı gönderildiğini söyledi. Bu durum akıllara Fethullah Gülen'in 2010 referandumundaki 'Gerekirse ölülere bile evet oyu kullandırın' cümlesini getirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 19 yıl önce, Eylül ayında doğan ve doğumundan 70 gün sonra kas yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Berrin Bilen’e seçmen kağıdı gönderildiği ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre seçmen kağıdının aileye ulaşmasının ardından, AKP Gençlik Kolları’ndan da Bilen’e 24 Haziran seçimlerinde AKP’yi desteklemesi talebiyle mektup gönderildi. Bilen’in oy kullanacağı yer ise, Osman Yozgatlı mahallesi 1214 Sokak’taki Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu 1189 No’lu sandık olarak gösterildi.

‘KAS YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ’

Bilen’in amcası Hamdi Bilen, yeğeninin kas yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle doğumundan itibaren Aydın Devlet Hastanesi doğum ünitesinde tedaviye alındığını ve ardından yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Yeğeni adına oy kullanılıp kullanılmayacağını takip edeceğini belirten Bilen, ölmüş birine seçmen kağıdı gönderilmesini anlayamadıklarını söyledi.

'BUGÜNE KADAR RESMİ İŞİ OLMADI'

Baba Aydın Bilen de, kızının kimliğinin hiç çıkarılmadığını, belirterek, “O zaman Aydın’da Nüfus Müdürlüğü’ne gittim kimlik çıkarmak için; ancak daha sonra gittim ve öldüğünü söyledim. O zamanın nüfus müdürü de işlemi iptal edeceklerini söyledi. Bunun üzerine bana herhangi bir şekilde kimlik vermediler. Bugüne kadar herhangi bir resmi işi de olmadı. Ne okul ne hastane ne de başka bir resmi işlem için bugüne kadar bir şey gelmedi. Ama bugün seçmen kağıdı gelince şaşırdık. Muhtar Halis Sekinoğlu’na da gittim. Başka muhtarlar da vardı. Tekrar Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Nüfus Müdürlüğü’nden Berrin adına kimlik çıkarılmadığı söylendi. Ama nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım” diye konuştu.

'SANDIK BAŞINDAN AYRILMAYACAĞIZ'

Muhtar Halis Sekinoğlu’nun, mahallede başka ölülere de seçmen kağıdı çıkarıldığını söylediğini aktaran Bilen, seçim günü o sandığın başında o oyun kullanılıp kullanılmayacağını takip edeceklerini dile getirdi. Bilen, akşama kadar sandık başında oylarını koruyacaklarını ifade etti.

BAŞKA ÖLÜLERE DE SEÇMEN KAĞIDI GÖNDERİLMİŞ

Muhtar Halis Sekinoğlu, aileyi tanıdığını ve Berrin bebeğin kimlik çıkarılmadan yaşamını yitirdiğini belirtirken, mahallelerinde sekreterinin seçmen kağıtlarını dağıttığı sırada 3 kişinin daha benzer şekilde yaşamını yitirmiş olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Sekinoğlu, durumu ilgililere bildirdiklerini ve ilgileneceklerini söylediklerini kaydetti.