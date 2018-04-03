'Nükleerkondu temel tutmaz'

İstanbul Nükleer Karşıtı Platform tarafından yapılan açıklamada, Akkuyu’daki temel atma töreninin yok hükmünde olduğunu, Türkiye’nin bir 'nükleerkondu' kurmaya çalışıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla temeli atılacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santralı'ne tepkiler sürüyor.

İstanbul Nükleer Karşıtı Platform, Akkuyu’nun temel atma töreniyle ilgili bir basın açıklaması yaparak, projenin bir gecekondu gibi yapılmaya çalışıldığına ve söz konusu temel atma töreninin yok hükmünde olduğuna ifade etti.



Yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin tarafından göstermelik bir şekilde temeli atılan Akkuyu’daki nükleer santral projesi dünyanın en pahalı, en kirli ve en tehlikeli elektrik üretme biçimi olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Elektrik üretiminde arz fazlasına ve yüzde 25’e varan oranlarda enerji tasarrufu potansiyeline sahip Türkiye’nin yaşamı tehdit eden nükleer santral riskini almasına gerek yoktur" dendi.

“Rusya ile yürütülen siyasi ve ticari pazarlıkların bir ürünü olan Akkuyu Nükleer Santralı, törenden bir gün önce aceleyle çıkarılan inşaat lisansından da anlaşılacağı gibi bir gecekondu gibi kurulmaya çalışılıyor" denilen açıklamada "Santralla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Kamuoyu araştırmaları halkın nükleer santral istemediğini açıkça gösteriyor. Projenin ekonomik açıdan da bir felaket olduğu ortada. Rusya’ya verilen alım garantisi nedeniyle Türkiye, üretilen elektriğin büyük bir bölümünü kilovatsaati 12,35 dolar sentten 15 yıl boyunca satın almak zorunda kalacak. Bugün elektrik piyasasındaki fiyat 4 dolar sent. Nükleer santral yapılırsa 3 kat pahalı elektrik kullanacağız. Üstelik, nükleer atık ve kaza riskiyle birlikte yaşamak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul NKP, hükümete yakınlığıyla bilinen Cengiz-Kolin-Kalyon Konsorsiyumu’nun da inşaattan “belirsizlikler” nedeniyle çekildiğini hatırlatarak, 2010 yılında Rusya ile imzalanan anlaşmanın üzerinden 8 yıl geçmesine, üç açılış töreni yapılmasına rağmen projenin ilerlemediğine dikkat çekti.

Siyasi bir şov ve seçim yatırımına dönüştürülen nükleer santral projelerinde ısrar etmenin Türkiye’nin doğasını, ülkedeki yaşamı, turizmi ve ekonomiyi daha da zor duruma düşürdüğü belirtilen açıklamada, “Durum böyleyken, Rusya ile apar topar yapılan bu açılış töreninin yok hükmünde olduğunu vurgular, bu ölüm projelerini durdurmak için var gücümüzle mücadele edeceğimizi belirtiriz” sözlerine yer verildi.