Murat Karayılan'dan 23 Haziran açıklaması

Abdullah Öcalan'a ait olduğu iddia edilen mektuba ilişkin tartışmalar sürerken, Murat Karayılan da 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Dün gece ANF tarafından yayımlanan haberde Öcalan'ın mektubuna ilişkin bir ifade yer almazken, 'HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır' denildi.

23 Haziran seçimleri öncesi Selahattin Demirtaş'ın Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı sonrası dün Anadolu Ajansı'nda yer alan bir haberde, Öcalan'ın HDP'ye mektup gönderdiği ve "tarafsızlık" çağrısı yaptığı iddia edildi.

Mektuba ilişkin Öcalan'ın avukatları bugün bir açıklama yapılacağını duyururken, dün gece saatlerinde ANF'de Murat Karayılan'ın açıklamaları yer aldı.

'SEÇİM ÇAĞRISI'

Öcalan'ın mektubuna değinilmeyen açıklamada, 23 Haziran seçimlerine ilişkin, "İstanbul seçimleri, aslında bir referanduma dönüştü. Kuşkusuz burada Kürdistan halkı, dostları, demokratik çevreler bunu düşünerek seçime yaklaşacaklardır. Yani bizim bu konuda ayrıca bir çağrı yapmamıza aslında pek gerek yok. Zaten HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır. 'Faşizmi yıkalım, Türkiye’yi demokratikleştirelim' sloganı ekseninde hareket edeceklerini kendileri zaten açıklamışlardır. Bizce de bu doğru bir stratejidir" ifadesi yer aldı.

'AKP-MHP VE ERGENEKON REJİMİ TEHLİKEDEDİR'

"Şimdi Türkiye’de de AKP-MHP ve Ergenekon rejimi bir tehlikedir. 31 Mart seçimlerinde bu tehlikeyi bertaraf edecek gücün de Kürtler ve dostları olduğu açıktır. Kürtlerin ezici gücü, İstanbul’da da belirleyicidir. Bu, bütün Kürtler için onur duyulacak bir şeydir" diyen Karayılan, şöyle konuştu: