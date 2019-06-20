Erdoğan'dan Öcalan'ın mektubuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öcalan'a ait olduğu iddia edilen mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan'a ait olduğu belirtilen ve 23 Haziran'da HDP'ye tarafsızlık çağrısı içeren mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

''İlginç olan bir şey vardır ki, Apo'nun yaptığı açıklamadır" diyen Erdoğan, "Bu iktidar savaşında HDP PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde tabi Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Onların bu ihaneti sebebiyle onlara karşı kesin bir tavrı var" ifadesini kullandı.