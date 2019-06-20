HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den 'Öcalan' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz' dedi.

Abdullah Öcalan'ın HDP'ye 23 Haziran'da tarafsız kalma çağrısı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Konuya ilişkin T24’e açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Sayın Öcalan ile son yapılan görüşmenin açıklamasını yarın avukatları yapacak. Dolayısıyla bu konuda bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte yaptığı 3 açıklamanın çerçevesinde açıklamalarının olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’nın açıklamasına itibar etmemek de yarar var" dedi.