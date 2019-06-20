İddia: Öcalan HDP'ye 'tarafsız kalın' dedi

​İHA ve AA kaynaklı haberlerde Abdullah Öcalan'ın HDP’ye ’23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın’ çağrısı yaptığı iddia edildi.

Abdullah Öcalan'ın HDP'ye 23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalma çağrısı yaptığı iddia edildi.

İHA ve AA kaynaklı haberlerde, Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın görüşmeye ilişkin düzenlediği basın açıklamasında Öcalan’ın HDP'ye, "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulunduğu ileri sürülen mektubunu okuduğu bildirildi.

Sözkonusu mektupta Öcalan’ın "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" sözlerine yer verdiği kaydedildi.

ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini öne sürdü. Özcan, bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını iddia etti.

Kemal Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi." dedi.

Özcan, şunları söyledi: