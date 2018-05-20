Muharrem İnce'nin ne kadar para topladığı açıklandı

Muharrem İnce'nin CHP tarafından yalnız bırakıldığına ilişkin kaleme aldığı yazı sonrası CHP yönetiminden çok sayıda telefon aldığını açıklayan Fatih Altaylı, Parti Saymanı Haluk Koç'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

Koç'un mali sürece ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirten Altaylı, "Sevgili Fatih biliyorsun cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyen Anayasa ve yasalar gereği partiler adaylarına mali destek sağlayamıyorlar. Bu nedenle de bizim adayımız Muharrem İnce’ye partiden destek vermemiz mümkün değil. Başka partiler ne yapar, nasıl yapar bilmiyorum ama biz CHP olarak yasalara saygılı olmak zorundayız" ifadelerini aktardı.

Koç'un açıklamaları şöyle:

Bizim adayımız mitinglerine devletin özel uçaklarıyla gitmediği gibi, biz de kendisine uçak kiralayamayız. Çünkü bunu izah edemeyiz. Bunu ancak kendi kampanya fonundan yapabilir.

Kanun açık. Bağışlar burada toplanacak ve harcanacak, seçim geride kaldığı zaman para artmışsa bu Hazine’ye verilecek.

Buna mukabil örgütlerde çalışan arkadaşlarımız, bireysel olarak bağış yapıyor ve bağış topluyorlar. Muharrem Bey’in bununla ilgili bir ekibi var. Bu bağışların muhasebesini tutuyor ve harcamalar buradan yapılıyor.

Bağışlar çok yeni başladı. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir bağış yapıldı, ama bunun katlanarak artacağından şüphemiz yok. Muharrem Bey ve ekibi, şeffaf ve yasalara en uygun biçimde yürütüyor bu işi. Seçim bildirgesinin açıklanmasıyla beraber bağışların çok artacağından kuşkumuz yok.