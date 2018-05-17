Muharrem İnce: Benim hemşeride para çok bende para yok, ateşleyin bakayım

İki milyon 206 bin liralık mal varlığı olduğunu açıklayan Muharrem İnce, seçim kampanyasına destek istedi, 'Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyasına destek istedi. Amasya mitinginde konuşan İnce, "Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır. Sizin gücünüz ile yapacağız bunu. Bakalım Amasya’dan 5 lira 10 lira" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Muharrem İnce mal varlığını açıkladı