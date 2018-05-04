Muharrem İnce: Ramazan'da gece 1.30'da mitinglerimiz olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birinci Meclis önünde ilk açıklamasını yaptı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan İnce, cuma namazı sonrası 1. Meclis'i ziyaret edip çıkışında ilk açıklamasını yaptı.

“Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım" diyen İnce, "51 günlük seferberlik ilen ediyorum. Ramazan'da gece 01.30’de mitinglerimiz olacak. Uyumak yorulmak yok. Sloganımız mazeret yok marifet var. Benim ustam sayır Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı" ifadelerini kullandı.