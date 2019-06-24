Motorine yine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak. Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 liraya, İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişlerin, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.