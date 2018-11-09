MHP'de İstanbul adaylığı için öne çıkan isim belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki af tartışması sonrası İstanbul'da aday çıkarma kararı alan MHP'de adaylık için öne çıkan isim belli oldu.

MHP’de Bedrettin Dalan’ın İstanbul adaylığı teklifini kabul etmemesinin ardından eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile İstanbul milletvekili Celal Adan’ın isminin öne çıktığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, MHP'nin İstanbul'da bu iki isimden birini aday gösterilebileceği konuşulurken, 10 ilçe için de belediye başkan adaylarının isimlerinin netleştiği belirtildi.

Arnavutköy'de Yüksel Emir, Adalar'da Ersin Öztürk, Bahçelievler'de Mehmet Kaya, Beşiktaş'ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa'da avukat İbrahim Ordu, Güngören'de Gökhan Arslan, Pendik'te Murat Şahin, Sultanbeyli'de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile'de Rahmi Çakar ve Tuzla'da ise Volkan Beşiroğlu'nun isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.

AF TARTIŞMASI SONRASI YEREL İTTİFAKI RAFA KALKTI

MHP'nin gündeme getirdiği af önerisine AKP'nin olumsuz yaklaşımı sonrası iki parti arasında tartışma çıkmış, tartışmaya daha sonra emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ve "Andımız" gündemi de eklenmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Ekim'de partisinin Grup Toplantısı'nda af tartışmaları üzerinden AKP'ye sert tepki göstererek, "Çok şey mi istedik, konuşmayalım mı, görüşlerimizi belirtmeyelim mi?" derken, artık ittifak gündemlerinin olmadığını, kendi adlarıyla seçimlere gireceklerini duyurmuştu. Bahçeli'ye yanıt veren Erdoğan ise, "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz" ifadelerini kullanmıştı.