MHP, Ankara ve İstanbul'da AKP adaylarını destekleyecek

AKP ile MHP arasında bugün yapılacak görüşme öncesi AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara'da adaylarını belirlediklerini açıkladı. Bu açıklama sonrası ittifak görüşmesi nedeniyle gözler MHP'ye çevrilirken, MHP'nin AKP'nin belirlediği isimlere sıcak baktığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak görüşmesi öncesi AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara'da adaylarını belirlediklerini açıklarken, bu açıklamaya MHP cephesinden gelecek tepki merak konusuydu.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre, AKP'nin İstanbul adayı olacağı belirtilen Binali Yıldırım ismine MHP lideri Devlet Bahçeli de sıcak bakıyor.

Ankara için ise AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ismi ön planda. MHP'nin burada da Özhaseki ismine sıcak baktığı ileri sürüldü.