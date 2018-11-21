AKP ve MHP'nin ittifak yapacağı 5 il belli oldu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugün yapılacak Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesi 5 ilde ittifaka kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Bugün yapılacak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesine ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 5 ilde ittifaka kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

"Tüm Türkiye'de değil bazı illerde işbirliği. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin (Başkan MHP'den istifa etti) Belediye ve Tekirdağ'da işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor" diyen Fırat, "İşbirliğinin doğru kurulması durumunda MHP tarafı, CHP ve HDP'nin elindeki 100'ün üzerinde belediyenin alınabileceğini düşünüyor. 'İktidar partisi nasıl olur da bir seçim çevresinden aday çıkarmaz' kaygısına da çözüm bulundu. İşbirliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak ya da tek bir partinin çıkaracağı, diğerinin destekleyeceği adaya 'Cumhur İttifakı adayı' denilecek" ifadelerini kullandı.