Merkez Bankası: Cari işlemler hesabı Temmuz ayında fazla verdi

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, cari işlemler hesabı Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Temmuz ayı cari denge rakamları açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermiştir" denildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bir önceki yılın Temmuz ayında 2.178 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.158 milyar dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4.445 milyar ABD doları fazla vermiştir.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyar dolar azalarak 2.524 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyar dolar artarak 4.277 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyar dolar tutarında artarak 3.297 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyar dolar artarak 138 milyar dolara yükselmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolara geriledi.

Portföy yatırımları 97 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon dolar ve 391 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, Genel Hükümet 2 milyar 250 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 634 milyon dolar net giriş oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 1 milyar 704 milyon dolar ve 1 milyar 619 milyon dolar net arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon dolar ve 102 milyon dolar ve 43 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervler Temmuz’da 3 milyar 156 milyon dolar arttı."

