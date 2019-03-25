Merkez Bankası Başkanı: Dengelenme devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek' dedi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü dövizde yaşanan yükselişe ilişkin konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "dengelenme sürecinin devam ettiğini" söyledi.

"İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim" diyen Çetinkaya "Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek" ifadelerini kullandı.