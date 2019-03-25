Merkez Bankası: Sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yazılı bir açıklama yaparak sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından izlendiğini duyurdu. Erdoğan dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz' demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomideki son gelişmelere ve dövizde yaşanan yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.

"Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir" denilen açıklamada, "Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" demişti.