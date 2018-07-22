Meral Akşener'in istifa ettiği iddia edildi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, sosyal medya hesabından Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini öne sürdü. Akşener henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara sosyal medya hesabından Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini öne sürdü.

Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Akşener, "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dedi. — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 22 Temmuz 2018

Cilara daha sonra, Akşener'in istifasına dair haberi Habererk'ten aldığını duyurdu.

Meral Akşener'in istifa ettiği haberini Habererk'ten aldım. pic.twitter.com/osgyPlfzxb — Çağlar Cilara (@caglarcilara) 22 Temmuz 2018

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin öncesinde KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlamıştı.

Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah çalıştayda olduğu görülüyor. Akşener mesajında, "Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık. Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık.

Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/YczrTnJvSt — Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Temmuz 2018

FATİH ERYILMAZ İSTİFA ETTİ

Öte yandan İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İyi partiden istifa ediyorum, gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım" ifadelerini kullandı.

İyi partiden istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım — Fatih Eryılmaz (@erylmazfatih38) 22 Temmuz 2018

15 Temmuz'da ağır yaralanan eski emniyet müdürü Eryılmaz, İyi Parti'den Kayseri milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.