Mehmet Şimşek: Yılın 2. yarısında iç talep yumuşayacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV'de katıldığı programda gündeme ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı.

Şimşek yılın 2. yarısında iç talebin yumuşayacağını söyledi. Şimşek, enflasyonun 4 puanının Lira'daki zayıflık ve petrol fiyatlarından kaynaklandığını söyledi. Şimşek para politikasında normalleşme ve sadeleşmenin sağlandığını dile getirdi.

Binali Yıldırım'ın TÜSİAD ile yaptığı toplantıya ilişkin de konuşan Şimşek, "Güzel bir istişare toplantısı oldu. Sayın Başbakanımız da uzun bir konuşma yapmadılar, daha çok dinlediler. Soruları cevaplandırdılar. Tabi genel olarak Türkiye’nin var olan bir takım sorunlarını orta vadeli bir perspektifle çözümüne ilişkin sorular geldi. Bizim bu dövizle borçlanmaya sınırlayıcı tedbir çerçevemiz var. KOBİ’ler için devreye girdik, büyükler için devreye gireceğiz. Genel çerçeve bu" dedi.

Şimşek, gelen soru üzerine ekonomiye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Güçlü bir büyüme var. Her şeyden önce büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı önemli. 1.2 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Son 1 yılda çok önemli. 512 milyonlu Avrupa'da komple 2 milyon kişiye iş bulundu. Son 10 yılda 8,8 milyon vatandaşa iş bulundu. 2002 sonunda Ak Parti iktidara geldi. 2003-2017 arasında inşaat sektörüne baktığımızda, bunu bize benzer ülkelerle karşılaştıralım. Üretim içinde yüzde 7 civarında inşaat sektörünün payı var. OECD'nin üzerindeyiz, Avrupa'da yüzde 5,3. Avrupa'nın da üzerindeyiz. İnşaatın payı yüzde 6,9. Geçen sene bu oran daha yüksek, 2017'de bu rakam yüzde 8,6. Bazı ülkelerde Avustralya'da yüzde 8,1, Meksika yüzde 7,8. Avrupa Birliği oldukça oturmuş kuralları, şehirleşme anlamında altyapısı... Türkiye'de kentsel dönüşüm ihtiyacı had safhada. Avrupa'da böyle bir şeye ihtiyaç yok. Hükümetlerimiz öncesinde. Bugün New York'a gidersiniz, köprüler 100-150 yıl önce yapılmış. Ak Parti iktidara geldiğinde yol ağı ciddi sorun yaşıyordu.