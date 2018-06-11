İlk çeyrekte fiyatlarla şişmiş büyüme

2018 yılının ilk çeyreğinde GSYH artışı yüzde 7,4 oldu. Kur, petrol fiyatları artışının üretim fiyatlarına yansıdığı ve GSYH'nin olduğundan fazla hesaplandığı tahmin ediliyor. İkinci çeyrekte daha zayıf bir büyüme beklenirken, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde daralma öngörülüyor.

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.

İlk çeyrekte sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 büyüdü. Tarım sektörü ise ilk çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydetti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamalarında yüzde 11 artış yaşanırken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4 arttı.

Yapılan hesaplamalara göre ilk çeyrek büyümesine en büyük katkı 6,7 puan ile özel tüketimden geldi. Büyümeyi toplam yatırımlar 2,8 puan, kamu tüketimi 0,5 puan

yukarı çekti. Net ihracat ise 3,6 puan ile büyümeyi aşağı çeken önemli unsur oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

FİYAT ETKİLERİ YÜKSEK

Sanayi üretim artışı başta olmak üzere TL'nin değer kaybı, petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yaşanan fiyat artışlarının büyüme rakamını şişirdiği öne sürülüyor. TÜİK'in Sanayi Üretim Endeksi ile elektrik tüketimi, otomotiv üretim adetleri gibi veriler arasında uyumsuzluk bulunuyor. Hammadde ve ara malı fiyatlarındaki artışın cirolara yansıdığı, bu fiyat etkileri yeterince arındırılmadan üretim endeksinin hesaplandığı, GSYH hesaplamalarında da bu durumun katma değer hesaplamalarına yansıdığı tahmin ediliyor. İlk 3 ayda sanayi üretim yüzde 10'a yakın artarken elektrik tüketimi yüzde 3 civarında artmıştı. Sanayi üretimin temel sektörlerinden otomotivde adet bazında artış olmamasına rağmen sanayi üretim alt kalemi motorlu taşıt araçlarında artış hesaplanmıştı.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİ DÜŞÜK

GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde, kurdaki hızlı artış başta olmak üzere makroekonomik gelişmelerin de etkisiyle ilk çeyreğe göre daha düşük büyümesi bekleniyor. İkinci çeyrekte büyümenin yüzde 4'ün altında kalabileceği, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ise daralma görülebileceği düşünülüyor.