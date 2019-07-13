Mehmet Şevket Eygi öldü

Kanlı Pazar’ın planlayıcılarından, Özel Harp Dairesi'nin 'komünizmle mücadele'de görevlendirdiği gerici yazar Mehmet Şevket Eygi 86 yaşında öldü.

Kanlı Pazar’ın planlayıcılarından gerici yazar Mehmet Şevket Eygi 86 yaşında öldü.

Eygi’nin ölümü üzerine Twitter'dan bir mesaj yayımlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim” dedi.

KANLI PAZARIN KIŞKIRTICISI

Son olarak Milli Gazete’de yazarlık yapan Eygi, 16 Şubat 1969'da ABD 6. Filosu'nun İstanbul'a demirlemesini protesto için yapılan mitinge gericilerin saldırısını kışkırtmasıyla tanınıyor. Eygi Kanlı Pazar olarak tarihe geçen, 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin yaralandığı saldırı öncesinde Bugün gazetesinden cihat çağrısı yapmıştı.

ÖZEL HARP DAİRESİ'NDE 'KOMÜNİZMLE MÜCADELE' İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Eygi’nin 1959’dan itibaren Özel Harp Dairesi’nde Fethullah Gülen ile birlikte "komünizmle mücadele faaliyetleri" için görevlendirildiğini de Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin geçen yıl kendisiyle yapılan söyleşide doğrulamıştı.

Pekin 10 Aralık 2018’de yayımlanan söyleşide “Fethullah Gülen, Mehmet Şevket Eygi gibi isimler 1959'da Özel Harp Dairesi içerisinde görevlendirildi. Görevleri, 'Yeşil Kuşak' projesi çerçevesinde komünizmle mücadele faaliyetleriydi” demişti.

