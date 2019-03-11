Mansur Yavaş hakkındaki hapis talebine ilişkin AKP'den açıklama: Çok ağır bir iddia

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki ‘sahte senet’ iddialarıyla ilgili konuştu.

"Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar" diyen Çelik, "Fakat ne CHP’den ne de Yavaş’ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize. Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklama yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş’ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

Bu konuyu görmezden gelme, üstünü örtme tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; basında ortaya koyulan iddia şuydu. Bir vatandaş Mansur Yavaş’ın sahte bir senedi 2015’te icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığını iddia ediliyor. Tabi bunun neticesinde Mansur Yavaş ile ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor.