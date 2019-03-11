CHP’li Mansur Yavaş'a 3 yıl hapis talebi!

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalktığı iddiasıyla dava açıldı.

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, 3 yıl hapis cezası talep edildi.

Sabah'ın haberine göre, işadamı Necmettin Kesgin'in, kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte seneti zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla Yavaş hakkında Aralık 2017'de "karşılıksız senedi işleme koyma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olması nedeniyle Yavaş hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi.

Bakanlık, dosya üzerindeki incelemesini seçimlere kısa bir süre kala tamamlayarak tamamlayarak, Yavaş hakkında soruşturma izni veren fezlekeyi geçen ay Başsavcılığa gönderdi. Savcılık da soruşturmasını tamamlayarak Yavaş hakkında iddianamesini yazdı. 7 Mart'ta Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin 8 Mart'ta mahkeme heyetince kabul edilmesiyle birlikte Yavaş'a dava açılmış oldu. Savcılığın iddianamesinde, Yavaş'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

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