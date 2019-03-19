Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'Suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında, 'Mansur Yavaş, seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür' demişti.

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'Suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla TCK 278. madde gereğinde soruşturma açıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir televizyon programında, 'Mansur Yavaş, seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür' demişti. İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mansur Yavaş'ın seçimlere girmesinin bedelini Ankaralılar öder A HABER İDDİASI A Haber, Yavaş hakkındaki suçlamanın "müstehcen görüntü bulundurmak" ve "suçu yetkiliye bildirmemek" olduğunu ileri sürdü.