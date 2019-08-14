Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı haberlerini Twitter'dan yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin iddiaları Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu öne sürdü.

Bakan Ersoy Twitter'dan "İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir" mesajını paylaştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin Suudi Arabistan Krallığı'na satıldığı ileri sürülmüştü.

