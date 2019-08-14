Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddia edildi

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, eski Kuleli Askeri Lisesi binasının satıldığını iddia etti.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi binasının satıldığını iddia etti.

Seymen, sosyal medya hesabından "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiç bir şeyin kıymeti yok nazarlarında" paylaşımını yaptı.