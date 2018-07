Krugman'dan bir kez daha Türkiye için 'Asya krizi' hatırlatması

Geçtiğimiz aylarda New York Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye'de esas sorunun özel sektörün yüksek döviz borçluluğu olduğunu dile getirmiş ve Latin Amerika ve Asya'da daha önce başka örnekleri görülen durumun Türkiye'de hızlı ekonomik kötüleşmeye yol açtığına işaret etmişti.

Twitter hesabı üzerinden bir değerlendirme yapan Krugman, Türkiye’ye bir kez daha “Asya tipi kriz” uyarısı yaptı.

Türkiye’nin 1997-98 yıllarında Doğu Asya'da yaşanana benzer bir finansal krizle karşı karşıya olduğunu belirten Krugman, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYH) yüzde 48’i ve ihracatının yüzde 210’u oranında dış borca sahip olduğunu ve bu borcun büyük kısmının özel sektöre ait olduğunu kaydetti. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, 1996 yılında Endonezya’nın geçtiği sürece benzeten Krugman, süreç sonunda Endonezya’nın dış borcunun iki yıl içerisinde GSYH’sinin yüzde 58’inden yüzde 168’ine çıktığını hatırlatarak, “Tam olarak aynı şeylerin yaşanacağını söylemiyorum, ancak Türkiye kesinlikle böyle bir senaryo karşısında savunmasız bir durumda” ifadelerini kullandı.

Is Turkey at risk of a 1997-8 Asian-style financial crisis? According to the numbers, yes 1/ https://t.co/MDp9RwZkSO

