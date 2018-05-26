Paul Krugman: Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor

Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman, New York Times'taki köşe yazısında, Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın ortak yanlarına vurgu yaptı ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizi değerlendirdi. Krugman Türkiye'de esas sorunun özel sektörün yüksek döviz borçluluğu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında çok sayıda benzerlik olduğu değerlendirmesinde bulunan Nobel ödüllü ABD'li iktisatçı Paul Krugman, New York Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda, "Türkiye'de yaşanan bazı şeylerin ABD'de olabileceklerin bir ön izlemesi niteliği taşıdığını" yazdı. Türkiye'de esas sorunun özel sektörün yüksek döviz borçluluğu olduğunu dile getiren Krugman, Latin Amerika ve Asya'da daha önce başka örnekleri görülen durumun Türkiye'de hızlı ekonomik kötüleşmeye yol açtığına işaret etti.

Krugman, her iki ismin de uzmanlaşmayı "hor gördüğünü", etraflarını "cahillikleri ve tuhaf görüşleriyle tanınan kişilerle" doldurduklarını ifade ederek, "liderlik kalitesinin ise kriz anlarında birdenbire önem kazandığını" belirtti.

City University of New York'ta öğretim üyeliği yapan Krugman, özellikle uluslararasi ekonomi ve ticaret, likidite sorunları, döviz krizleri alanlarında çalışıyor. Krugman, herhangi bir göreli avantaj taşınmadan da ülkelerin uluslararası ticarete dahil olmasının geliştirici olduğu yönündeki tezi savunan "uluslararası ticaret teorisi" ile tanınıyor. Uluslararası sermayeyi temsil eden kuruluşlar ve doğrudan yatırım yapan fon ya da kuruluşların temsilcisi isimlerden farklı olarak anaakım iktisadın önemli isimleri arasında yer alan Krugman'ın önce Twitter'da, ardından bir köşe yazısında Türkiye'ye özel değerlendirmeler yapması dikkat çekici.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da "Türkiye serbest düşüşte" değerlendirmesi yapan Krugman'ın New York Times'da yayınlanan "Türkiye'nin Trump'ı çalkantılı bir dönemden geçiyor" başlıklı yazısından satır başları şöyle: