Konseri hedef alınan Hadise'den AKP'ye yanıt

AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivaline katılmayacağını açıklamış, festivalde konser verecek olan şarkıcı Hadise'yi hedef almıştı.
Yüce, “Efendimiz SAV’i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi’ ‘Hadise konseri’ gibi bir müptezellikle yad edilmemeli” demişti.
Bu sözlere rağmen düzenlenen konserin ardından Hadise'den Yüce'ye "O zaman #Isparta'dan herkese SIFIR TOLERANS" yanıtı geldi.
Hadise, daha önce RTÜK tarafından klibine uygulanan sansüre "Ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda" yanıtını vermişti.