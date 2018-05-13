Konseri hedef alınan Hadise'den AKP'ye yanıt

Daha önce RTÜK tarafından klibinin sansürlenmesine 'Ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda' sözleriyle yanıt veren şarkıcı Hadise, AKP Isparta milletvekilinin hedef aldığı konseri sonrası sosyal medyadan yanıt niteliğinde bir mesaj paylaştı.

AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivaline katılmayacağını açıklamış, festivalde konser verecek olan şarkıcı Hadise'yi hedef almıştı. Yüce, “Efendimiz SAV’i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi’ ‘Hadise konseri’ gibi bir müptezellikle yad edilmemeli” demişti. Bu sözlere rağmen düzenlenen konserin ardından Hadise'den Yüce'ye "O zaman #Isparta'dan herkese SIFIR TOLERANS" yanıtı geldi. Hadise, daha önce RTÜK tarafından klibine uygulanan sansüre "Ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda" yanıtını vermişti. İLGİLİ HABER Hadise'den 'sansür' kararına sert tepki: Ahlaksızlık sizin kafanızda