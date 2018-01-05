Hadise'den 'sansür' kararına sert tepki: Ahlaksızlık sizin kafanızda

RTÜK, Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibini yayımladıkları gerekçesiyle birçok kanala ceza vermişti. Cezaya tepki gösteren şarkıcı, "Ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda" diye yazdı.

Şarkıcı Hadise, klibinin RTÜK tarafından yasaklanmasının ardından açıklama yaptı.

"Ahlaksızlık sizin kafanızda" diyen Hadise, "Ben klibime verilen 'erotik' damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince 'erotik' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? HAYIR. 'Erkektir yapar, kadındır susar' zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hâlâ 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim. #AhlaksızlıkSizinKafanızda" ifadelerini kullandı.

RTÜK tarafından alınan kararda, "Müzik kliplerinin oluşum aşamasında toplumların değer yargılarının yanı sıra evrensel olarak korunan çocukların bu yayınlardan nasıl etkileneceği mutlaka hesap edilmelidir. Son zamanlarda gerek yerli gerekse yabancı yapımlarda, video kliplerin zaman zaman müzik parçasını gölgede bırakır şekilde ve müzik parçası ile hiçbir bağlantı kurulamayacak kullanımlarla cinsellik ve erotik görüntülere yer verildiği de görülmektedir" denilmişti.