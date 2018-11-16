Kılıçdaroğlu'na 'defolup gideceksin' diyen vekil: Umarım yanlıştan dönülür

'Türkçe ezan' açıklaması nedeniyle partiden ihracı istenen CHP'li vekil Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na seslendiği ilk açıklamasında, 'Yönetemiyorsun, defolup gideceksin' demişti. Bu sözler nedeniyle bir kez daha disipline sevk edilen Yılmaz, 'Umarım yanlıştan dönülür, bunu durdururlar. Bizler daha fazla mağdur edilmeyiz. CHP zarar görmez' ifadelerini kullandı.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan açıklaması nedeniyle partiden ihraç edilmesi talebine sert tepki göstermiş, Kılıçdaroğlu'na "Aşağılık bir işe imza attınız. Defolup gideceksiniz. Ben istifa etmeyeceğim. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" demişti.

Bu sözleri nedeniyle bir kez daha ihraç talebiyle disipline sevk edilen Yılmaz, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, kendisi hakkında başlatılan disiplin sürecinin yanlış olduğunu belirterek, “Umarım yanlıştan dönülür, bunu durdururlar. Bizler daha fazla mağdur edilmeyiz. CHP zarar görmez” dedi.

Disiplin Kuruluna sevkinin ardından kendisi hakkında tedbir kararı alındığını belirten Yılmaz, “Tedbir kararına, tedbirin kaldırılması konusunda itirazda bulunuyoruz. Tedbir demek benim CHP içinde fiilen, hukuken hiçbir şey yapamamam anlamına geliyor. Sahip olmam gereken haklar daha şimdiden elimden alınmış oluyor. Umarım olumlu sonuçlanır ve buradan olumlu sonuç alırız, disiplin süreci tamamlanmış olur” ifadelerini kullandı.