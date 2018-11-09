İhracı istenen CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Yönetemiyorsun, defolup gideceksin

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan talebi nedeniyle partiden ihraç edilmesi talebine sert tepki gösterdi. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na 'Yarın ne yüzle Anıtkabir'e gideceksin?' diye sordu.

Ezanın Türkçe okunmasına ilişkin açıklaması nedeniyle partisi CHP tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hukuksuz sevki kınıyorum, kabul etmiyorum. 10 Kasım'dan önce bir Atatürkçüye böyle hakaret ediliyor, bu muameleye maruz kalıyor. Yarın ne yüzle Anıtkabir'e gideceksin?" dedi.

"Sen yönetemiyorsun, benim genel başkanlık konusunda bir hazırlığım olduğunu biliyorsun. Bu eften püften gerekçeyle beni disipline sevk edemeyeceğini biliyorsun" diyen Yılmaz, "Beni şeytanlaştırmaya çalışıyorsun. CHP değerlerini sonuna kadar savunmak zorundayız. Öztürk Yılmaz partiden defolsun gitsin istiyorsun, beni rakip olarak görüyorsun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Aşağılık bir işe imza attınız. Defolup gideceksiniz. Ben istifa etmeyeceğim. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" dedi.