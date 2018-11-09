Milletvekilini disipline sevk eden Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunur

Türkçe ezan tartışmasını gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ezan Arapça okunur' açıklaması yaptı.

Türkçe ezanı gündeme getiren CHP'li vekil Öztürk Yılmaz’ın ihraç edilmesine talebine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün disipline oy birliğiyle sevk edildiğini belirtirken, “CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız" dedi.

Ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: ‘CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.’" diye konuştu.