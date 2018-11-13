Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüştü: Temel konularda mutabakat sağlandı

Yerel seçimler öncesinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'genel konular' üzerine konuştuklarını belirtirken, 'Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir' denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Parti heyetleri ile birlikte basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin bir bölümünü ise Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa yaptı.

İkili görüşmenin ardından CHP’nin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ortak bir basın toplantısı düzenledi.

'ORTAK MUTABAKAT ELDE EDİLDİ'

Görüşmede genel bir değerlendirme yapıldığı ve “genel konuların” konuşulduğu belirtilirken, “umutlu” olunması gerektiği vurgulanarak “Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir” denildi.

Yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin soruları yanıtsız bırakan ikili “ihtiyaç” duyulması üzerine teknik bir heyetin kurulabileceğini açıkladı.

Adayların isimleri üzerinde durulmadığının altını çizen iki parti, belli bir takvimin söz konusu olmadığını kaydetti.