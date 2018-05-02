Kemal Okuyan: Bırakın TKP'yi herhangi bir devrimcinin bu ittifakta ne işi olabilir?

CHP'nin ittifak kapsamında ÖDP, Halkevleri ile birlikte TKP'den bir temsilciyi de milletvekili listelerine dahil edeceği iddia edildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'TKP'nin, bırakın TKP'yi, herhangi bir devrimcinin bu ittifakta ne işi olabilir' dedi. Okuyan adı geçen ittifakın sağcı bir ittifak olduğunu vurgulayarak TKP'nin seçimlere her tür düzen partisinin karşısında kendi 'bağımsız' adaylarıyla gireceğini söyledi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) geçen hafta seçim kararını duyurdu. Emekçileri genel seçimlerde sosyalizmin sesi olacak bağımsız adaylara oy vermeye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise sandığa giderek geçersiz oy vermeye çağırdı. Buna rağmen çeşitli değerlendirmelerde TKP'nin de adının geçtiği iddialar yer alıyor. Bugün Sözcü gazetesi CHP'nin İyi Parti-SP-DP ile kurduğu ittifaka "tüm siyasi renkleri" dahil etmeyi amaçladığı yönünde "İttifakta tüm siyasi renkler olacak: Alper Taş da var, Abdüllatif Şener de" başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listelere baraj altı kalan siyasi partilerin de temsilcilerinin alınması yönünde eğilimi olduğunun öğrenildiği, ÖDP lideri Alper Taş ve AKP kurucusu ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in de milletvekilliği için dosya aldıkları siyasi kulislerde konuşulduğu belirtildi. Ayrıca ittifak kapsamında CHP’nin Halk Evleri ve TKP’den de birer temsilciyi listelerine dahil edeceği iddia edildi.

'TKP ADINI BÖYLE TUHAFLIKLAR İÇİNDE KULLANMASINLAR'

soL Haber, geçen hafta seçim politikasını belirleyen ve tüm kamuoyuyla paylaşan, genel seçimlerde sosyalizmin sesi olacak bağımsız adaylara oy vermeye, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise sandığa giderek geçersiz oy kullanmaya çağıran Türkiye Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a iddiaları sordu. Okuyan'ın yanıtı: