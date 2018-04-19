TKP'den 'erken seçim' açıklaması: Halkın bir seçeneği var

Türkiye Komünist Partisi, seçimlere ilişkin "Halkın bir seçeneği var" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada "24 Haziran’da sosyalizmin sesini kimse kısamaz. TKP milletvekili seçimlerinde emekçi halkın seçeneksiz kalmasına izin vermeyecektir" denildi.

Türkiye Komünist Partisi, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime dair açıklama yaptı.

Açıklamada "Bu düzen değişmelidir. Erkene çekilen bir seçim bu ihtiyacı ortadan kaldırmaz" denilirken TKP'nin bu karanlıktan çıkış için tek gerçek seçenek olan “komünizmi” somut elle tutulur bir toplumsal düzen olarak temsil edeceği de vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Halkın bir seçeneği var

Bu düzen değişecek

Türkiye iktidarıyla, muhalefetiyle bir siyasi tıkanmanın içindedir. Bu tıkanma Erdoğan ve ortağı Bahçeli’nin iddia ettiği gibi bir erken seçimle ortadan kalkmaz. Çünkü tıkanmanın kaynağı yolun sonuna gelen Türkiye ekonomisidir; tıkanmanın kaynağı emperyalist dünyada bir o tarafa bir bu tarafa seyreden Türk dış politikasıdır; tıkanmanın kaynağı meselenin özüne inmeyen ve sahte çözümlerle oyalanan iç politikadır; tıkanmanın kaynağı geniş yığınların çaresizlik ve umutsuzluğa mahkum bırakılmasıdır; tıkanmanın kaynağı sürekli yoksulluk, işssizlik, adaletsizlik ve zorbalık üreten bu düzendir.

Bu düzen değişmelidir.

Erkene çekilen bir seçim bu ihtiyacı ortadan kaldırmaz.

Türkiye Komünist Partisi 24 Haziran seçimlerinde bu ihtiyaca göre hareket edecek ve bugünkü sömürü düzeninin yolun sonuna geldiğini ısrarla vurgulayacaktır. TKP halkımızın bu karanlıktan çıkış için tek gerçek seçeneği olan “komünizmi” somut elle tutulur bir toplumsal düzen olarak temsil edecektir.

Türkiye bu tablodan ancak böyle çıkabilir. Türkiye ancak böyle sahte çözümlere ve kof vaadlere kapılarını kapatabilir. Emekçi halkımızın fazlasıyla uzun süren Erdoğan ve AKP'li yıllara yanıtı bu olmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi bu yanıtın siyasal temsilcisidir ve bu yanıtın güçlenmesi, örgütlenmesi, ete kemiğe bürünmesi için seçim döneminde de elinden geleni yapacaktır. Partimiz seçime girme yeterliliğine sahiptir. Tuhaf ve hukuksuz kararlarla zaten adaletsiz olan seçim sistemini hilelere açık hale getiren ve siyasi iktidarın oyun alanına çeviren Yüksek Seçim Kurulu’nun TKP’yi seçimlere sokmama hedefini koruması durumunda TKP'nin boynunu büküp kenara çekileceğini kimse düşünmemelidir.

24 Haziran’da sosyalizmin sesini kimse kısamaz. TKP milletvekili seçimlerinde emekçi halkın seçeneksiz kalmasına izin vermeyecektir.

Aynı gün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi halkın seçme ve seçilme özgürlüğüne karşı girişilmiş büyük bir saldırıdır. Bir seçim dahi değildir. Üstelik cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılmış tüm düzenlemelerin halkımız tarafından yaklaşık bir yıl önce yapılan referandumda reddedildiği unutulmamalıdır. Açıkça hile yapılan şaibeli bir oylamayla başlatılan süreç 24 Haziran günü tamamlanmak istenmektedir.

TKP, bir yıl önce bu ülkeye dayatılan cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında ne söylemişse bugün de aynısını söylemektedir. Ülkenin sorunlarının ve bu sorunların çözüm yollarının yerine kişilerin tartışılacağı bir süreç reddedilmelidir. Türkiye'yi şu ya da bu kişi değil, halkın bu düzenin değişmesi için ortaya koyacağı irade kurtaracaktır. TKP, cumhurbaşkanlığı seçiminde bu iradenin örgütlenmesi için çalışacaktır.

Kurtuluşumuz kendi ellerimizdedir.

Türkiye'ye durmaksızın çözümsüzlük dayatan bu mekanizmayı dağıtacak tek güç Türkiye'nin emekçi halkıdır.

Önümüzdeki 1 Mayıs'ta halk ayağa kalkmalı ve bu güç kendisini göstermelidir. Seçimlere giden Türkiye'de emekçilerin gücünü gösterdiği bir gün olan 1 Mayıs her zamankinden daha önemlidir. 1 Mayıs'ta emekçiler bu düzenin değişmesi talebiyle meydanları doldurmalıdır. 1 Mayıs'ta meydanları dolduracak olanlar Türkiye'nin kaderini değiştirecek insanlardır. O gün bu ülkenin gerçek sahiplerini dost düşman görmelidir. TKP 1 Mayıs mitinglerinde halkımızı partiyle birlikte umudu çoğaltmaya çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi, bu ülkeyi soyup soğana çeviren asalak zenginlerin değil emekçilerin partisidir. Zenginlerin düzeninde halkımızın payına hep yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik ve zorbalık düşmektedir. Bu düzen değişmeden payımıza düşen de değişmez.

Ama bu düzen değişebilir. Türkiye aydınlık, yoksulluk ve işsizliğin olmadığı, adaletsizlik ve zorbalığın sona erdiği, eşit ve özgür bir ülke olabilir. Yeter ki halk ayağa kalksın... Yeter ki çözüm bu düzenin bize dayattığı seçenekler içinde aranmasın... Yeter ki halk bu düzenin değişmesi için örgütlensin...

Türkiye Komünist Partisi yaklaşan seçimlerde işte bu iradeyi güçlendirecektir.

TKP, emekçi halkımızı, partiyle birlikte bu iradeyi örgütlemeye çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite