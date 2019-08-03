Kaz Dağları'nda altın arayan firmadan 'siyanür' açıklaması

Doğu Biga Madencilik şirketi, Kaz Dağları'nda yapılan altın arama faaliyetlerinde siyanür kullanılmayacağını öne sürdü.

Kaz Dağları'nda altın arama faaliyetleri yürüten Kanadalı şirket Alamos’un taşeronluğunu yapan Doğu Biga Madencilik, faaliyetlerde siyanür kullanılmayacağını öne sürdü.

Şirket, bölgede ağaç kesimi ve siyanür kullanımına ilişkin suçlamaların "spekülasyon ve gerçek dışı" olduğunu savundu.

Şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü, verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır.

- Öncelikle altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre, katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı, sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde, ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. İddia edildiği gibi siyanürlü atık barajı bulunmayan tesisimiz, tüm uluslararası standartlar gözetilerek sıfır deşarj prensibiyle çalışacaktır.