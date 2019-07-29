Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapan maden şirketine teşvik belgesi verilmiş

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde altın madeni için 195 bin ağaç kestiği belirtilen ve Kanadalı altın şirketi Alamos’un taşeronluğunu yapan Doğu Biga Madencilik’e 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı. AKP halkın tepki gösterdiği doğa katliamını 'şirket hatıra ormanı yapacak' diyerek savunmayı sürdürüyor.

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, mayıs ayında 501 kurum ve kuruluşa, çeşitli destekleri içeren 13,5 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Bu kurumlar arasında Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzasında Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronluğunu yapan ve bölgedeki 195 binin ağacın kesilmesiyle gündeme gelen Doğu Biga Madencilik de yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre Doğu Biga Madencilik’e yıllık 3,8 ton kapasiteli altın ve gümüş madenciliği zenginleştirme yatırımı için çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildi.

AKP DOĞA KATLİAMCILARINI SAVUNMAYI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan dün Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şirketin bölgede bilinenin aksine “yalnızca 13 bin 400 ağaç kestiğini” iddia etmesinin ardından benzer bir açıklamayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “maden faaliyetlerinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra ormanı oluşturarak, 14 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. İddialarda yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin değil, 13 bin 400'dür” iddiasında bulunuldu. Açıklamada ayrıca maden arama ve çıkarmada siyanürün kullanılmadığı savunuldu. “Kirazlı Balaban’daki madencilik faaliyetinin Atikhisar Barajı'nın kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında yapıldığını” savunan bakanlık, açıklamasında “Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni’nin su ihtiyacının Atikhisar Barajı’ndan karşılanacağı iddiası tamamen gerçek dışıdır” ifadelerine yer verdi.

TKP: AKP MADEN SERMAYEDARLARINI SAVUNMAK İÇİN MAZERET ÜRETMEK YERİNE KATLİAMI DURDURMALIDIR

TKP Çanakkale İl Örgütü bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "13 bin ağaç kesildiği" iddiasına fotoğraflarla yanıt vermiş ve “AKP orada altın madenciliği yapan sermayedarların savunusu için mazeretler üretmek yerine gerçeklikle bir an önce yüz yüze gelmeli ve bu katliamı acilen durdurmalıdır” demişti.

TKP Çanakkale İl Örgütü’nden yapılan açıklamada “Kazdağları Milli Parkı'na 40 kilometre uzaklıktaki bir bölgenin başka bir yer olduğunu söylemek kelimenin tam anlamıyla demagojidir. Oluşacak kirliliğin yarıçapının bu ölçüleri çok aşacağı bir ortamda kelimelerle oynandığı aşikar. Söz konusu Kirazlı madeninin 30 kilometre uzağında Çanakkale şehir merkezi, 14 kilometre uzağında Çanakkale'ye su sağlayan Atıkhisar barajı, 40 kilometre uzağında Truva antik kenti yer almakta. Kazdağları Milli Parkı ise 40 km güneyde” bilgileri paylaşılmıştı.

