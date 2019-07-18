TKP Çanakkale'de Alamos Gold'un talanına karşı mücadeleye çağırdı

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale’nin Kirazlı-Balaban bölgesinde altın madenini savunan AKP Milletvekillerinin yalanlarına ve Alamos Gold'un talanına karşı mücadeleye çağırdı ve 19 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 18:30’da Çanakkale İskele Meydanı'nda olacağını açıkladı. Çanakkale'ye çöreklenen bu uluslararası altıncı çete Alamos Gold'a ve onların savunuculuğunu yapmak için utanmadan yalan söyleyen yerli işbirlikçilerine karşı herkes mücadele etmeye çağrıldı.

Çanakkale’nin Kirazlı-Balaban bölgesinde altın madeni için 195 bin ağaç kesildi. 19 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 18:30’da Çanakkale İskele Meydanı’nda tepki amacıyla kitlesel bir açıklama yapılacak. Türkiye Komünist Partisi AKP Milletvekillerinin yalanlarına ve Alamos Gold'un talanına karşı mücadeleye çağırdı ve İskele Meydanı'nda olacağını açıkladı.

TKP tarafından yapılan açıklamada mecliste talanı savunan AKP Çanakkale vekilleri eleştirildi. Çanakkale'ye çöreklenen bu uluslararası altıncı çete Alamos Gold'a ve onların savunuculuğunu yapmak için yalan söyleyen yerli işbirlikçilerine karşısına TKP olarak 19 Temmuz Cuma günü 18.30'da İskele Meydanı'nda olunacağı vurgulandı.

AKP'Lİ VEKİLLER MECLİSTE MADENLERİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

AKP Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Kirazlı'da devam eden altın madeni çalışmaları hakkında TBMM konuşmasında, ''Çanakkale'de maden varsa bu tüm millet için bir değerdir, uluslararası standartlarda, o şartlarda çıkarılması görevdir, hatta geç kalınmıştır. Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in dünya kadar maden çıkardığı, altın çıkardığı bir dünyada hâlâ biz ithalat aşamasındaysak altınla ilgili bir yanlışımız var'' diyerek talanı savunmuştu.

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Kirazlı'da devam eden altın madeni çalışmaları hakkında TBMM konuşmasında, ''Çanakkale'de faaliyet gösteren termik santrallerin 5 tanesi çevre izin lisansı almış olup Çan ilçesi Yaya köyü sınırları dâhilinde yer alan Çan 2 termik santrali geçici faaliyet belgesi almış ve çevre lisans süreci başlatılmıştır. Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesinde uygulama yönetmeliği kapsamında verilen ön izleme belgeleri, kesin ağaçlandırma arazi ve izin belgeleri alınmaktadır'' diyerek madenleri aklamaya çalışmıştı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Kirazlı'da devam eden altın madeni çalışmaları hakkında TBMM konuşmasında Marmara Bölgesi'nin akciğerleri olarak kabul edilen dünya mirası Kaz Dağlarının karşı karşıya kaldığı vahşetten bahsederek AKP'li vekillerin açıklamalarını yalanlamıştı.

Kirazlı Maden Proje Alanı Atikhisar Barajı İlişkisi Doğu Biga tarafından hazırlanılan videoda anlatılıyor:





AKP MİLLETVEKİLLERİNİN YALANLARINA VE ALAMOS GOLD'UN TALANINA KARŞI MÜCADELEYE!

''Çanakkale'nin tek içme suyu havzası olan Atikhisar Barajı'na birkaç kilometre mesafedeki alanda faaliyete başlayacak olan altın madeninde ağaç kesimi ve toprak sıyırma işlemi büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Sırada sondaj ve çıkan madeni siyanürle ayrıştırma var. Altın madeni ruhsatına yönelik tartışmalı ÇED raporuyla ilgili meclise sunulan araştırma önergesi ise dün AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu; "En çok dile getirilen altın aramaları konusunda, ÇED süreçlerinde, altın arama ve çıkarma çalışmalarında siyanür kullanılması söz konusu değildir. Arama çalışmaları sırasında kullanılan solüsyon su, bentonit ve baritin karıştırılmasıyla oluşturulmuş doğal bir çamurdur" ifadeleriyle altın madenini savunurken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan meselenin 'milli menfaatler' olduğunu ileri sürdü. AKP Milletvekili İskenderoğlu halka siyanür konusunda açıkça yalan söylese de şirket bunu saklama gereği dahi duymuyor. Aşağıda paylaştığımız video Kanadalı Şirket Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'in hazırladığı Kirazlı Altın Madeni 'tanıtım' videosundan bir bölüm. Videoda konuşan şirket çalışanı yaptığı sunumda siyanür kullanılacağını defalarca tekrarlıyor.

Meclis kürsülerinden yalanlarla bu talanı savunmaya çalışanlar doğaya ve insanlığa karşı işlenecek tüm suçların ortaklarıdır. Halka yalan söylemek halkın içme suyu kaynaklarını zehirlemek kadar suçtur. Kanadalı Altın Şirketi Alamos Gold'un kazanacağı yüzlerce milyon dolarlık kârı ve AKP'li idarecilerin alacakları sus paylarını milli çıkar olarak savunmak halkla, aklımızla dalga geçmektir. Topraklarımızda bulunan altın milli değerimizdir; çıkartmalıyız diyorlar. Çıkan altından devletin alacağı %4 pay için tüm kentin, Kaz Dağları'nın geleceğini satıyorlar. Onların milli çıkar dedikleri sermayenin çıkarlarından öte birşey değildir.

'Çanakkale destanlar şehri, şehitler diyarı, gözbebeğimiz' laflarıyla yalanlarını örtmeye çalışan sermayenin siyasi temsilcileri eminiz ki ellerinde yüz Çanakkale olsa yüzünü de zincire vurup yüz kere satmaktan geri durmayacaklardır.

Çanakkale'ye çöreklenen bu uluslararası altıncı çete Alamos Gold'a ve onların savunuculuğunu yapmak için utanmadan yalan söyleyen yerli işbirlikçilerine karşı Türkiye Komünist Partisi olarak 19 Temmuz Cuma günü 18.30'da İskele Meydanı'nda olacağız!''

Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü