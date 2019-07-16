Altın için tam 195 bin ağaç kesildi: Çanakkale halkı yaşam için buluşuyor

Çanakkale’nin Kirazlı-Balaban bölgesinde altın madeni için 195 bin ağaç kesildi. 19 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 18:30’da Çanakkale İskele Meydanı’nda tepki amacıyla kitlesel bir açıklama yapılacak.

Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamına tepkiler sürüyor.

195 bin ağacın kesildiği bölgede cuma günü kitlesel bir inceleme yapılacak. 34 belediyeden oluşan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin organize ettiği incelemeye; milletvekilleri, belediye başkanları, çevre örgütleri, meslek örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katılacak. Talan bölgesinin incelenmesinin ardından kitle, Çanakkale İskele Meydanı’nda bir de basın açıklaması yapacak.

ÇED RAPORUNDA BAHSEDİLENİN DÖRT KATI AĞAÇ KESİLDİ

Birgün'den Demet Sargın'ın haberine göre, 29 Haziran’da sosyal medyada yayınlanan drone ile çekilmiş olan ağaç kıyımı görüntüleri büyük tepkiye sebep olmuştu. Söz konusu siyanürlü altın madeni için hukuki süreç sona ermeden yapılan ağaç kesimi, ÇED raporunda bahsedilen sayıdan da 4 kat fazla. Konuyla ilgili rapor hazırlayan TEMA Vakfı geçen hafta, ÇED raporunda 45 bin olarak planlanan ağaç kesimi sayısının 195 bine ulaştığı ifade etmişti. Üstelik madende kullanılacak olan 20 bin ton siyanür ve siyanürle birlikte açığa çıkacak olan arsenik gibi birçok ağır metal hem insan sağlığını hem de Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nı tehdit ediyor.

'KAZDAĞLARI VE BİGA'DA 40'A YAKIN MADEN RUHSATI VAR'

Yaşanan tahribata dikkat çekmek için harekete geçen Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, 19 Temmuz’da talan edilen bölgede büyük bir inceleme ve encümen toplantısı yapacak. Çevre örgütlerinin de büyük destek verdiği inceleme hakkında konuşan Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Encümen Üyesi İrfan Mutluay, Kazdağları ve Biga yarımadasında 40’a yakın maden ruhsatı olduğunu söyledi.

Şehirde şimdilik en büyük talanın Kirazlı-Balaban mevkiindeki Doğu Biga tarafından yapıldığını söyleyen Mutluay sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Alamos Gold ve Doğu Biga 2013’te kapasite artırımı için başvuruda bulundu ve ÇED olumlu kararı verildi. Biz bu karara itiraz ettik, dava açtık. Dava hâlâ Danıştay’da ama şirket kararı bile beklemeden ağaç kesimine başladı. Bu süreçte Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, şirkete işletme izni verdi. Tahribat daha da büyüdü.”

AĞAÇ KATLİAMI MECLİS GÜNDEMİNDE

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında kurulan Kirazlı Altın Madeni’nin kuruluş işlemleri sırasında kesilen 195.000 ağacı hazırladığı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

ÇED raporunda kesilmesi planlanan ağaç sayısının 45.000 olarak tebliğ edildiğini ancak gerçekte 195.000 ağacın kesildiğine dikkat çeken Kenanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a maden ocağının faaliyetlerine devam edip etmediğini sordu.