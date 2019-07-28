Kaz Dağları için 'su nöbeti' başlatıldı

Çanakkale’nin tek içme ve kullanım suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın havzasına yapılacak altın madeni projesi sürerken, bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı 'su nöbeti' başlatıldı.

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında başlayan metalik madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler sürüyor.

Kanadalılara ait Alamos Gold şirketi, binlerce ağacı kesip büyük bir katliama imza atarken, bölgede yaşayanlar tarafından madencilik faaliyetlerine karşı “Su Nöbeti” başlatıldı.

Kirazlı Köyü Balaban Çeşmesi'ndeki maden arama faaliyetlerine yakın bölgede yer alan kamp ve nöbet alanı için sosyal medyadan da çağrı yapıldı.

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Soru önergesiyle Meclis gündemine de taşınan Kirazlı Köyü'ndeki proje için ÇED raporuna göre kesilmesi planlanan ağaç sayısı 45.000 olarak tebliğ edilmesine rağmen bölgede ağaç kesimi sürüyor. Pek çok kez ağaç katliamına dikkat çekilen bölgede şimdiye kadar yaklaşık 195 bin ağaç kesildi.