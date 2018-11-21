Karayalçın: Adayımız CHP'li olmalı, Mansur Yavaş değil

CHP'li Murat Karayalçın, 'CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum' dedi.

CHP'li Murat Karayalçın, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. "Adayımız CHP'li olmalı" diyen Karayalçın, "CHP-İyi Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Karayalçın, "Dışarıdan gelen ve milletvekili seçilen İlhan Kesici de Mehmet Bekaroğlu da Bülent Kuşoğlu da, partimizin üyesi. Başka partilerden kim gelirse bizim canımız ciğerimiz. 2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İyi Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.