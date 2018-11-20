Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Adı CHP ve İyi Parti'den Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağımı biliyorum. O konuda hiçbir tereddüdüm yok. Seçimi yüzde 100 alırım. Bu durum tetikçi, yandaş kalemlerin paniğinden de belli. Hepsi sözde CHP'yi düşünmeye başladı” diyen Yavaş, Adaylık konusunda karar vermediğini bunun da bazı tereddütlerinden kaynaklandığını belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, “Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadım. Televizyonlarda sürekli tartışıldım. Anketler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hem CHP'den, hem İyi Partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" ifadelerini kullandı.

AKP'nin son seçimde Ankara'da aldığı yüzde 40'a yakın oya rağmen, MHP ile ittifak arayışları ortadayken, diğer partilerin en son seçimde aldıkları oy oranına bakarak işbirliği istememesinin, karşı çıkmasının izahının olmadığını belirten Yavaş, "Ben, beklemeye başladım. Partilerin görüşmesinin sonucuna göre Ankara'da bir yol çizilecektir. Hiçbir partiye adaylık başvurum olmadı, ben de aday olup olmamakta gerçekten kararlı değilim. Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" diye konuştu.