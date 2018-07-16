'Kaç öğretmen kasten baraj altında bırakıldı?'

CHP milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, mülakatta kasıtlı olarak elenen kaç öğretmen olduğunu sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatları sırasında OHAL KHK’si ile bir yakını ihraç edilmiş ve "FETÖ" gerekçesiyle kapatılan üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin kasten baraj altında bırakıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Çakırözer, Bakan Selçuk'a şu soruları yöneltti:

- Ülkeyi OHAL KHK'ları ile yöneten hükümetinizin, OHAL KHK'si ile bir yakını ihraç edilmiş adayları, akrabaları suçlamalardan beraat etmiş olsa bile MEB'in mülakatında baraj altında bırakktığı iddiaları doğru mudur? Bu gerekçelerle mülakatlardan elenen kaç öğretmen adayı vardır? Elenmelerin gerekçesi kayıtlara nasıl geçmiştir?

- KPSS ve sözlü mülakat sınavı için gerekli şartları sağlayan öğretmen adaylarının atama barajının altında bırakılmasının gerekçesi nedir? Bu durum anayasamızdaki eşitlik ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırı değil midir?

- Sözlü mülakatlarda sorulan soruların içerikleri nelerdir? Sorulan sorular adaylara özel olarak mı hazırlanmaktadır?

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapılan bu uygulamadan haberi var mıdır? Bu konuda herhangi bir soruşturma başlatılmış mı, başlatılmışsa soruşturma ne aşamadadır?