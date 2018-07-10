Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemde açıkladığı ilk bakan listesinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu. AKP’nin ilk müfredat değişikliğine de imza atan Selçuk’un eğitimin piyasalaşmasından yakınmasına rağmen kolej sahibi olması dikkat çekiyor. Selçuk’un sahibi olduğu özel eğitim kurumları, öğretmenlerin yasal hakkı olan ödenekleri geri istemesi ve buna itiraz eden öğretmenlerin sosyal medya paylaşımları sebebiyle işine son vermesiyle biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni bakanlar alanında uzman isimlerden oluşan “teknokrat” bir toplam izlenimi vermeye çalışsa da tek tek isimlerin nitelikleri ve geçmişleri bu algıyı boşa düşürüyor. Yeni bakanlar listesine milletvekili olmadığı için dışarıdan dahil edilen isimler arasında yer alan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirildi. Eğitim bilimi alanında profesörlük ünvanına sahip olan Selçuk, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev aldı.

PİYASACI EĞİTİM KARŞITI BİR GARİP KOLEJ SAHİBİ

Basına verdiği demeçlerde “Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı ve ekonominin, sermayenin güdümüne girmiş bir kurum olmaya doğru gidiyor” ifadeleri ile eğitimin piyasalaşmasından yakınan Selçuk, Ankara, Konya, Antalya ve Diyarbakır’da pek çok şubesi bulunan Özel Maya Okulları’nın kurucusu ve sahibi. TED Üniversitesi’nin yanısıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirmiş olan Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi. Katıldığı televizyon programlarında “finans kapitalin hizmetine giren eğitimin” sorunlarını dile getiren yeni bakan, öte yandan “üretilen bilimin ekonomik olarak karşılığı varsa teknolojiye destek verebileceğini” düşünüyor.

AKP’NİN İLK MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNE İMZA ATTI

Ziya Selçuk AKP için yeni bir isim de değil. AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Nurettin Başer’i görevden alan Erdoğan, yerine Ziya Selçuk’u getirmişti. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevi yürüten Selçuk, görevde bulunduğu süre içerisinde gerçekleşen eğitim müfredatı değişikliğini “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz. Talep varsa ders var. Okulda öğrenme şart değil, bilgiye erişimi kolaylaştıracağız. Az olan iyidir, üniteleri azaltacağız” sözleri ile açıklamıştı. Evrim teorisinin çıkarılmadığı AKP’nin bu ilk müfredat değişikliğinde “yaratılış anlatısı” programa sokuldu. Yine bu dönemde TTK içerisinde iki kişi hariç tüm üyelerin yerleri değiştirildi ve kurulda hiç kadın üye bırakılmadı. Selçuk, Avrupa Birliği rüzgarının estiği AKP’nin ilk döneminde AB ile yürütülen müzakerelerde eğitim ve bilim başlığı görüşülürken hükümeti temsil etmişti. Selçuk, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Yağcı’nın da bir dönem danışmanlığını yapmıştı.

PARASINI VERMEDİĞİ ÖĞRETMENLERİ OKULDAN ATTI

Diplomanın “bürokratik bir gereklilik” olduğunu dile getiren Selçuk, öğrencilik sürecine ilişkin tavsiyelerinde “Gençler üniversitede daha öğrenciyken, gönüllü etkinliklerde, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde, çok başarılı şirketlerde yıllarca angarya da olsa, hamallık da olsa çalışmalı” sözleri ile sömürünün bir “deneyim” olduğunu telkin ediyor. Bu sözleriyle tutarlı bir biçimde Selçuk’un sahibi olduğu Özel Maya Okulları, 2016 yılında öğretmenlerine yılda bir kez verilen Öğretime Hazırlık Ödeneğini öğretmenlerin maaş hesabına yatırdıktan sonra “elden” istemiş parayı okula iade etmeyen beş öğretmenin işine son vermişti.

Erdoğan’ın yeni bakanlar listesinde adının açıklanmasının ardından ardında sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Ziya Selçuk’un bu paylaşımlarda, Erdoğan’ın “Türkiye genelindeki şiddet eylemlerinin ambalajı, kılıfı" olarak tanımladığı Gezi Direnişi hakkında “Gerçek gezi eylemcileri bir siyasi parti programı hazırlasa, partiler, STK'lar ve bürokrasi için yeni bir dile ilham kaynağı olabilir” dediği ortaya çıktı. Selçuk, sahibi olduğu özel Maya Okulları’nda eğitime hazırlık ödeneğinin “elden” geri istenmesine itiraz eden öğretmenlerin iş aksini olayı Facebook hesaplarından duyurdukları için feshetmişti.

SELÇUK NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Ziya Selçuk, bugün TÜSİAD'ın bugün "yeni sistem"e ilişkin yaptığı açıklamada "AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" ifadesiyle işaret edilen "AKP aşırılıkları"ndan arındırılmış, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda daha "piyasacı" bir yaklaşımı temsil ediyor denebilir.