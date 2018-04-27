İyi Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor

CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 vekilin, milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce CHP'ye geri döneceği ileri sürüldü.

CHP'nin İyi Parti'yi seçimlere sokmak için attığı 15 vekil hamlesine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Muhalefet arasında yaşanan çatı aday arayışı sonuç vermeyip İyi Parti Lideri Meral Akşener’in de '20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım' açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı. Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İyi Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek" diyen Sarıkaya, "CHP’nin etkin ismi, 'Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar' dedi. Tezcan da 'Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz' demekle yetindi" ifadelerini kullandı.